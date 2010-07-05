В БЮТ обещают голосовать за отставки министров

Фракция БЮТ в Верховной Раде поддержит отставку любого из министров Кабмина Николая Азарова. Об этом заявил депутат от БЮТ Андрей Сенченко в эфире 5 канала, передает Українська правда. «Мы с большим удовольствием готовы проголосовать и внести проект постановления, если оно будет иметь успех, об отставке всего этого правительства. Хоть оптом, хоть в розницу», - отметил он. Сенченко подчеркнул, что «это не эмоциональное такое восприятие, не просто такая, знаете, как бы наша не конструктивная оппозиционная деятельность». «Мы в состоянии аргументировать почему мы проголосуем за отставку практически каждого входящего в эту команду политика и чиновника», - заявил депутат.