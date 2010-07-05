Партия регионов нашла место для Семиноженко

Экс-вице-премьер Владимир Семиноженко будет более эффективен в Госкомитете по вопросам науки, инноваций и информатизации. Такое мнение озвучила депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире 5 канала, передает Українська правда. «Там его место», - уточнила она, добавив, что его увольнение связано с тем, что сейчас система решает как эффективнее ей дальше утрясти свои кадры. «По всей видимости, премьер Николай Азаров принял именно такое решение. И я думаю, что именно с этим будет связано и решение о ликвидации должности вице-премьера по гуманитарным вопросам, как таковой», - отметила депутат.