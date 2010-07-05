Кипр передаст США конфискованный у «русского шпиона» ноутбук

Полиция Кипра изучает содержимое ноутбука, конфискованного у предполагаемого «русского шпиона» Кристофера Метсоса. Министр юстиции Кипра Лукас Лука сообщил, что американские власти попросили о предоставлении им ноутбука и «нескольких флешок, принадлежащих Метсосу. Ноутбук будет передан после того. как его содержимое изучат кипрская полиция, передает «Газета.ru». ФБР подозревает Метсоса в том, что он снабжал деньгами сеть российских шпионов в США, 10 членов которой были на днях задержаны американскими спецслужбами. Метсос покинул Кипр после того, как местный суд освободил его под залог.