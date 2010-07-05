В Партии регионов прогнозируют перенос налоговой реформы на осень

Налоговый кодекс не будет принят до конца текущей сессии. Такое мнение озвучила депутат от Партии регионов Елена Бондаренко в эфире 5 канала, передает Українська правда. «Не нужно себе врать», - отметила она. Бондаренко сообщила, что к проекту Налогового кодекса подано 5,357 тысяч поправок. «Все подавали. Если смотреть даже по авторству 160 депутатов разных фракций были авторами поправок к этому закону. Это значит, что и оппозиция, и коалиция работают сообща над этим документом», - заявила она. При этом депутат уточнила, что «если в среднем взять на каждую поправку хотя бы по минуте», то Рада должна будет отработать «без перерыва восемь недель». «Это очень большой срок. Поэтому я, например, не верю в то, что Налоговый кодекс будет принят в рамках этой летней сессии, которая закончится должна даже позже положенного срока», - заявила Бондаренко. «Даже если мы примем решение в Раде, продлим работу Рады еще на две недели, то есть в ущерб отпуску, в ущерб конституционным срокам, мы все равно не справимся с таким количеством поправок», - добавила она. Депутат уточнила, что наиболее реальный сценарий: «Если второе чтение Налогового кодекса будет перенесено на осеннюю сессию».