Россия и Франция создадут комиссию по разрешению конфликтов в смешанных семьях

Россия и Франция создадут двустороннюю консультативную комиссию по семейным делам, которая призвана способствовать урегулированию споров, связанных с детьми в российско-французских семьях. Как сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте по правам ребенка, Павел Астахов возглавил российскую делегацию, прибывшую во Францию для обсуждения вопроса о создании комиссии, передает «Газета.ru». По словам Астахова, комиссия создается для того, чтобы на совершенно новой правовой основе разрешать споры, возникающие в смешанных семьях. По данным министерства юстиции Франции, сегодня таких проблемных семей, которые не могут договориться, более сорока. «Россия становится все более и более открытой, все большее число российских граждан выезжает за рубеж, появляются смешанные семьи и, как побочный эффект, к сожалению, иногда возникают проблемы, которые сегодня не могут быть разрешены на правовой основе по причине отсутствия между Россией и Францией межправительственного соглашения о взаимной помощи по гражданским и семенным делам», – отметил Астахов. Детский омбудсмен отметил, что комиссия будет создана по межправительственному договору, который в течение нескольких месяцев будет доработан. По его словам. договор, скорее всего, будет подписан в течение осени. Договор предусматривает возможность работать комиссии по уже состоявшимся делам и решениям судов. Во время заседания стороны обсудили и конкретный случай, такой как дело Натальи Захаровой. Французские коллеги согласились, что это действительно неприятная ситуация, признали, что существует нарушение прав ребенка на общение с бабушкой, и пообещали, что данный вопрос будет отдельно рассматриваться», – заявил детский омбудсмен.