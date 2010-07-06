Закупленный Mistral будет оснащен российским вооружением

На вертолетоносце Mistral, который Россия покупает у Франции, будет установлено французское навигационное и технологическое оборудование, но вооружение и вертолеты на корабле будут российские. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России, передает Utro.ru. «Мы покупаем не просто корабль. Мы покупаем по нему всю техническую документацию. Предполагается, что уже третий корабль этого класса будет построен на российских верфях. Это наше непременное условие на переговорах по Mistral», – сказал источник, принимающий участие в переговорах. «Вертолеты на Mistral будут наши, но для их размещения потребуется немного поднять палубу корабля. Кроме того, мы планируем использовать этот вертолетоносец в северных широтах, во льдах. Для этого нам потребуется усилить борта корабля. Но, подчеркиваю, это не повлечет серьезных изменений в конструкции и техническом оснащении», – отметил источник. Он опроверг утверждения, что Россия закупает у Франции только корпус корабля.