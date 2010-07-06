Тимошенко и Бойко устроят очную ставку?

В следующий понедельник временная следственная комиссия ВР относительно решения Стокгольмского арбитражного суда заслушает информацию Юлии Тимошенко. Об этом сообщил в понедельник на заседании комиссии председатель ВК Роман Зварич, сообщает пресс-служба БЮТ, передает Українська правда. «Мы вызываем также для предоставления необходимой информации представителей совета директоров «Росукрэнерго», бывшего министра по вопросам ТЭК Юрия Продана и действующего министра Юрия Бойко», - заявил Зварич. По его словам, комиссия также планирует до 12 июля получить официальную копию решения Стокгольмского арбитражного суда. «Комиссия обратится с официальным запросом к Государственной исполнительной службе, открыто ли производство относительно выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда», - сказал Роман Зварич. Кроме того, комиссия на следующем заседании планирует заслушать Генпрокурора Александра Медведько и председателя СБУ Валерия Хорошковского относительно обстоятельств задержания и содержания под стражей экс-руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. «Мы приглашали их на сегодня, но они не пришли, поэтому наше приглашение остается в силе», - сказал председатель комиссии.