Клинтон: США никогда не согласятся с российской оккупацией Грузии

Территория Грузии оккупирована Россией, и США никогда с этим не согласятся, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Как сообщает «Грузия Online», об этом Клинтон сказала во время встречи с лидерами женских организаций в национальной библиотеке Грузии, передает Utro.ru. «Мы не смиримся с таким положением дел и будем добиваться деоккупации Грузии, и народ Грузии должен последовательно добиваться своей территориальной целостности и свободы», – полагает Клинтон. «Грузия продолжает оставаться маяком демократии, и сегодня у страны есть шанс повторить «золотую эпоху» развития Грузии при царице Тамаре, для этого нужно безусловное продолжение реформ», – отметила госсекретарь.