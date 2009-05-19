Балога ушел, чтобы вернуться?

Причем представители практически всех парламентских политических сил, независимо от окраса и отношений с Банковой, оказались не в восторге от такого поступка Виктора Ивановича и того, каким образом он был сделан. В их высказываниях доминирует морально-этический аспект действий бывшего президентского соратника. Вместе с тем, украинские политологи не так категорично настроены и, в большинстве своем, расценивают этот шаг как начало публичной политической деятельности Балоги. То, что неожиданные и резонансные заявления главы президентской канцелярии были сделаны именно с этой целью подтверждают и люди, близкие к экс-главе Секретариата. «Сейчас перспективы у Балоги отличные. Во-первых, он уходит не в отставку, а в большую политику. И теперь будет уже не в качестве помощника Президента, администратора или менеджера, а реального публичного политика», - пафосно заметил «Главреду» источник в окружении Балоги на условиях анонимности. Так ли это в действительности и какими могут быть последствия громкой отставки главы Секретариата Президента «Главред» поинтересовался у представителей пяти парламентских фракций, а также у ряда украинских экспертов.





Тарас Стецькив, депутат от НУНС, группа «Народная самооборона»



{1-} Поведение Балоги – это побег с тонущего корабля. То, что поводом был избран какой-то неясный конфликт Балоги и Ющенко, это был всего лишь повод, а не причина. Главной причиной всего этого стало то, что Балога понял бесперспективность своей собственной политической карьеры, находясь на должности главы президентского Секретариата. Очевидно, перспектив у Виктора Ющенко очень и очень мало. Балога для себя будет выбирать другое политическое поле, других союзников, возможно, на некоторое время он даже из политики исчезнет.



Возможно, если конфликт между Президентом и главой его Секретариата был личным, то Ющенко в лице Балоги получит врага. Поведение Виктора Балоги - это чистая византийщина. Он не объяснил причин и мотивов своей отставки. В конце концов, такой же была вся его политика на должности главы Секретариата. Кого бы винить в кумовском и всех остальных делах, как не Виктора Балогу. Вообще, в цивилизованном мире принято, уходя в отставку, объяснять причины этого. Балога этого не сделал. Поэтому все у нас вынуждены выдвигать только версии произошедшего.



Сергей Гриневецкий, депутат от фракции Блока Литвина:



{2-} Жизнь продолжается и ничего с отставкой Балоги не случилось. В Секретариате Президента достаточно заместителей, чтобы выполнять текущую работу. Имеем собственное решение Виктора Балоги. Хотя абсолютно ясно, что его отношения с Президентом в последние полгода были непростые. Это читалось между строк заявлений Виктора Ивановича.



Я читал только заявление Балоги, которое было частично размещено на сайте «Единого центра». Это не полное заявление, там только выдержки. Хотелось бы услышать подтверждение из уст самого Балоги, что это его заявление. Понимаете, одно дело читать текст, другое – слушать человека, который его произносит. Это разные вещи.



Изменения в парламентской жизни происходят ежедневно, независимо от того, кто является главой президентского Секретариата. Сегодня речь идет о том, что должность главы Секретариата демонизирована. Есть такое высказывание, что могущество политика зависит от должности. Отношения Президента и парламента в будущем будут зависеть от отношений Президента с главой Секретариата и степени доверия и контроля над ним.



Сейчас многие говорят, что Секретариат может возглавить Вера Ульянченко. Но я не думаю, что Вере Ивановне, возглавив «Нашу Украину», в настоящий момент есть смысл терять Киевскую область. Киевский регион не простой. Здесь есть больше электорального поля у Президента и его партии, чем в других регионах. Хотя все возможно. Наше государство непредсказуемо своей непредсказуемостью.



После отставки Балоги я не исключаю некоторых политических изменений, например, сближения «ЕЦ» с Партией регионов. Еще больше я не исключаю возобновления переговоров о коалиции с ПР и БЮТ. Хотя, честно говоря, в ближайшее время вряд ли произойдут какие-то изменения в действующей коалиции.



Анна Герман, депутат от Партии регионов:



{3-} Я считаю, что людям, которые работают с руководителем долгое время и не имеют смелости публично говорить то, что думают, а только гордо поливают грязью после увольнения, по меньшей мере не хватает политической культуры. Я не принимаю пост-заявлений. Если бы это был действительно мужественный человек, нашел бы в себе смелость сначала сделать заявление, подождать реакции Президента, а потом, не дождавшись ее, подавать в отставку. Сначала сбежать, а потом обливать грязью – это неприемлемо. Если люди работают вместе, то переживают разные ситуации. Если ты уходишь, то имей мужество держать язык за зубами.

Я думаю, что у Виктора Ивановича было достаточно времени, чтобы сказать все, что он думает о Ющенко тогда, когда был рядом с Президентом.



На самом деле, когда от Президента уходят секретари, это не должно иметь такого уж большого значения. Тем более, это не должно влиять на жизнь страны и общества. Секретари приходят и уходят, а президенты остаются. К сожалению, в нашей стране роль президентских секретарей гипертрофирована. Украина все-таки должна прийти к европейской модели, чтобы президентский секретарь вел себя по крайней мере так, как когда-то вел себя Олег Рыбачук. Люди должны заниматься канцелярскими делами, помогать Президенту, а не делать какую-то независимую политику.



Думаю, от выбора нового помощника Президента будет зависеть, действительно ли Украина сможет продвигаться к цивилизованным отношениям. Уже серьезно говорят о кандидатуре Веры Ульянченко. Она умеет контактировать с людьми, достаточно гибкая. Не думаю, что ею так ослепит власть, чтобы наделать глупостей. Она достаточно осторожный человек и достаточно преданная Президенту. Поэтому это был бы не наихудший выбор. Как оно будет – посмотрим – это дело Виктора Ющенко. Я ему желаю, чтобы он наконец себе нашел интеллигентного человека, с которым можно поладить, который бы его поддерживал, а не делал на нем карьеру.



Виктора Ющенко многие пытались положить в бархатную шкатулку, где бы у него было много игрушек и он не занимался бы серьезными вещами. Так всегда старается поступить с руководителями ближайшее окружение. Говорят, Балога создал Ющенко такой комфорт, что не нужно было ни о чем переживать. Но руководитель, заботящийся о своем народе, должен чувствовать себя неуютно. Он должен испытывать проблемы, и таким образом он мог бы ощутить и проблемы народа.



Балога, в действительности, создал для Ющенко истинный рай беспечности, но для Украины это был ад. Он навредил Президенту и Украине.



Владимир Бондаренко, народный депутат от БЮТ:



{4-} И у Балоги, и у Президента, которые в данном случае находятся в конфронтации, одинаковые морально-этические стандарты: и один, и другой распихали своих друзей, кумовьев и близких по разным ведомствам В частности, Тиберий Дурдинец – закарпатский земляк Балоги, сегодня в розыске. Ну, он в розыске только потому, что Балога поссорился с Президентом... И Ющенко расставляет хоружевских орлов – по Одесской администрации, по другим регионам, обеспечивая, прежде всего, лояльность к себе, а не эффективное государственное управление.



Сегодняшняя позиция Балоги немного странна: он что, не видел, что делал Президент все это время, сам способствовал этому и активно развертывал противостояние с тем же Кабмином? Поскольку именно из уст Балоги вылетали самые грязные обвинения в адрес Тимошенко, а его заместители только тем и занимались, что клевали Кабинет Министров и лично премьера! Теперь Балога хочет показать свою принципиальность, независимость от Президента, но они одинаковые!



Говоря об окружении Ющенко, из-за которого якобы ушел Балога, он, очевидно, имел в виду односельчан Ющенко – губернатора Одесщины Николая Сердюка, редактора «Украины молодой» Михаила Дорошенко, племянника Ярослава, брата Петра, Веру Ивановну Ульянченко, кумовьев каких-то, как то Павленко... Возможно, уйдет несколько человек из «Единого центра», снимут с должностей отдельных людей, которых Балога успел расставить в качестве губернаторов – тот же Чижмарь может попасть в опалу (глава Тернопольской ОГА) или Силенков (глава Херсонской ОГА)...



Что касается риторики Банковой в адрес Кабмина, то Вера Ульянченко всегда была толерантнее ко всем политическим силам и ветвям власти, чем Балога – она немного по-другому смотрит на мир и, чтобы жить в этом мире комфортнее, не входила в грубое противостояние ни с кем и никогда. Поэтому, думаю, она, имея возможность влиять на все эти процессы, займет более взвешенную позицию...



А вот Виктор Иванович после отставки может попасть в очень неприятные ситуации: то, что он в свое время делал со многими людьми, может привести к тому, что его будут рвать, как собака тряпку! И найдутся те, кто будет делать это с особой жестокостью, памятуя его жесткое отношение! Думаю, Президент, хотя бы для того, чтобы как-то выглядеть в глазах общественности, попытается дискредитировать Балогу...





-- Далее следуют мнения экспертов.





Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»



{5-} Мне кажется, что само по себе заявление Балоги очень технологично. Считаю, что Балога в полной мере должен разделять ответственность с Виктором Ющенко за те конфликты, которые за последние несколько лет возникали во взаимоотношениях Президента и с другими ветвями власти, и с политическими силами, и с бизнес-силами. Как, впрочем, Балога должен нести ответственность за тот имидж, который сложился у президентской власти. Потому что Балога не просто администратор, а политический соратник и позиционировался как политический менеджер. Еще совсем недавно Балога пользовался большим доверием Президента и даже играл роль антикризисного менеджера в «Нашей Украине». Он позиционировался как перспективный кандидат в премьер-министры, имеющий доверие возможной пропрезидентской коалиции. Поэтому его нынешние оценки в письме выглядят скорее как своевременный хорошо продуманный ход по реабилитации накануне вхождения в публичную политику. Все по Станиславскому: текст интересен, но – не верю.

Начнем с того, что у него на старте есть несколько ресурсов, на которые он может рассчитывать. Это, естественно, уже созданный и раскрученный проект партии «Единый центр», где есть пусть небольшая, но достаточно мобильная политическая команда. Также в «ЕЦ» есть сферы влияния, в том числе электорального. Эта партия вряд ли станет крупной политической силой, но может занять достойное место во второй лиге. Это если партия будет заниматься политикой, а не искать место в административной власти. Кроме того, у Балоги сохраняется влияние на региональную власть, особенно там, где он был связан с назначениями и где есть личная коммуникация. Думаю, что сейчас то положение, когда многие региональные бюрократы и влиятельные чиновники будут определяться со своим будущим. Многие из них разочарованы в Ющенко. Многие из них разочарованы в правительственных силах. Поэтому – это ресурс. Может, с ограниченным сроком действия, но тем не менее. У Балоги есть влияние на часть регионов, с которым его связывает бизнес и политическая деятельность. Этот ресурс тоже не безграничный, но сейчас этим можно распоряжаться. Думаю, ближайшая цель, которую может ставить Балога, это успех его политической команды и его партии на парламентских выборах. Чем быстрее будут парламентские выборы, тем лучше для Балоги. Потому что потеря времени может быть критической. У «ЕЦ» маловлиятельная группа в парламенте – это слабый ресурс. У «ЕЦ» вряд ли будет свой кандидат на президентских выборах. Во всяком случае, шансов на какую-то серьезную игру нет. Но, опираясь на вот эти три ресурса, можно рассчитывать пусть на минимальный, но все-таки успех на парламентских выборах. Во всяком случае, такая попытка будет. Если сохранится интрига, связанная с дуэлью Балога-Тимошенко, то «ЕЦ» будет самоутверждаться на критике правительства и БЮТ. Партия «ЕЦ», которая рассчитывает на успех на грядущий парламентских выборах и на закрепление своей позиции в местном самоуправлении ряда регионов весной 2010 года, будет рассчитывать на роль младшего брата в новых больших широких коалициях.

Думаю, Балога был хорошим антикризисным и политическим менеджером, но все-таки его личностный ресурс несколько переоценен. Мы знаем его по текстам, по заявлениям, но Балога мало известный как публичный дискутант и как креативный и инициативный политик. Вот сейчас как раз время испытаний на способность Балоги быть публичным политическим лидером. Мне кажется, он войдет в кассету влиятельных политиков, но вряд ли сможет стать влиятельным политическим лидером. Скорее, его место, как и место партии «ЕЦ», - во второй политической лиги.

Несомненно, что с Балогой будут сводить счеты, особенно правительственные круги. Слишком много было нанесено взаимных обид и ран. Но я сомневаюсь, что это будет доведено до какого-то логического конца. Еще ни один министр или публичный политик не понес наказания за свои нарушения и преступления, и не оказался в тюрьме. Думаю, Балога тут не станет исключением. Его противники знаю, что одно дело обвинять, а другое дело – довести это до конца, так как могут быть ответные действия. Думаю, Балога также посвящен во многие тайны разных политических дворов и будет готов опубликовать эти тайны. Так как они - скованные одной цепью.



Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

{6-}

Балога ушел, громко хлопнув дверью. Это означает, что с Президентом они не договорились. Видимо, какие-то условия, которые ставил Балога, не были выполнены. Поэтому он ушел со скандалом. Кроме того, считаю, что Балога не совсем искренен. Он говорит, что Президент не выполнил своих обещаний. Но ведь три года главой Секретариата был Балога. И невыполнение обещаний Ющенко – это тоже ответственность Балоги.

Что дальше? Еще одни репутационные издержки для Президента есть. Репутационные в том смысле, что, как оказалось, у Президента нет настоящей полноценной команды. От него уходят даже такие люди, как Балога, потому что не видят в этой команде перспективы. И Балога дал это понять, заявив о том, что он не верит во второй срок Ющенко. В окружении – наоборот – думают, что уход Балоги поможет Ющенко. Думаю, эти надежды иллюзорные. Может, небольшой рост рейтинга будет, но только на 1,5-2%.

Можно ожидать ответа Секретариата, который во всех смертных грехах будет обвинять Балогу. Но каких-то кардинальных последствий для украинской политики в этом я не вижу.

Не исключен вариант преследования Балоги. Это одна из причин, почему возникла такая конфликтная ситуация. Видимо Балога не получил гарантии от Ющенка по поводу защиты его и его команды. Поэтому не исключено, что преследования будут со стороны команды Тимошенко. Балога попытается договориться с «регионалами» и, таким образом, снять хотя бы часть проблем со стороны правоохранительных органов.

Думаю, фактор Дурдинца, возможно, сыграл в этой истории роль «последней капли», которая в итоге и привела к этому конфликту.



Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»



{7-} Неэтично делать такие заявления на второй день после отставки. Не может глава Секретариата, то есть один из людей, которые предлагают Президенту какие-то решения, на следующий день после отставки говорить о том, что не было выполнено ни единого обещания, которые Ющенко дал людям в 2004 году. Возникает закономерный вопрос к Балоге: а где был ты? Ты должен был сделать все, чтобы исполнить эти обещания.

Для Президента отставка Балоги это, возможно, шанс изменить свою политику. Понятно, что отношения с правительством были очень радикальными. Секретариат превратился в некое «агентство плохих новостей». Мы постоянно слышали о невыполнении обязательств, о том, что Пенсионный фонд на грани дефолта и т.д. Власть должна быть ответственной, но не должна нагнетать панику и страх среди своих граждан. Поэтому, возможно, мы увидим новый стиль общения. Если, к примеру, придет та же Вера Ульянченко, у которой хорошие отношения с премьером, то согласно той информации, которой я располагаю, внутриполитическая ситуация будет вообще кардинально пересмотрена. То есть будет нова фишка – фишка объединения «оранжевых» сил. И это будет продвигать Президент, понятно, что с подачи главы своего Секретариата, если таким станет Вера Ульянченко.

Понятно, что теперь политический вес Балоги падает. Думаю, он будет пытаться поддержать в дееспособном состоянии «ЕЦ», сохранить влияние на Закарпатье. Многое зависит от Президента. Это несколько людей, которых Президент с подачи Балоги утвердил на разных должностях. Это несколько губернаторов и другие люди в исполнительной власти. Думаю, что цель Балоги номер один – это не президентские выборы, а пройти в парламент и заполучить там хоть маленькую фракцию и, получив депутатскую неприкосновенность, осуществлять влияние на политику.

Если Луценко на своей должности останется, то, думаю, все эти дела касательно незаконных перелетов Балоги будут развиваться дальше. Если нет, то все это благополучно забудут.

Думаю, что ситуация с Тиберием Дурдинцом, а особенно молчание по этому поводу Президента, послужила эмоциональным толчком к отставке Балоги. Президент публично не высказал свою позицию, не заступился за Дурдинца, что и подтолкнуло Балогу к этому шагу.