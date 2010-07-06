Австрийская полиция подозревает местную ОПГ в финансировании грузин

Полиция Австрии расследует причастность организованной преступной группы в финансировании протестов против президента Грузии Михаила Саакашвили в прошлом году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицейский отчет, передает Newsru.com. По данным австрийских правоохранителей, преступная группировка, состоящая из этнических грузин, в 2009 году занималась грабежами, шантажом и отмыванием денег в странах Западной Европы, а вырученные средства переводила в Грузию, где на них организовывались антипрезидентские акции.