Афросоюз направит в Сомали дополнительно две тысячи миротворцев

Межправительственная организация по развитию решила немедленно направить дополнительно две тысячи миротворцев в Сомали. Соответствующее решение былона внеочередном саммите ИГАД в Аддис-Абебе, созванном в связи с ухудшением обстановки в стране. Организация «решила немедленно разметить в Сомали дополнительно две тысячи миротворцев под мандатом Афросоюза», говорится в итоговом коммюнике саммита, передает «Lenta.ru». В заявлении не сказано, какие именно страны направят своих солдат, однако источники, близкие к встрече, сообщили, что большая часть подкрепления прибудет из Уганды. Лидеры регионального блока, объединяющего Джибути, Кению, Сомали, Судан, Уганду и Эфиопию, заметили, что «для нормализации обстановки в государстве на Африканском Роге необходимо разместить как минимум 20 тысяч миротворцев из Африканского союза и ООН». На данный момент миротворческая миссия Африканского союза в Сомали состоит из 6,3 тысяч солдат из Уганды и Бурунди.