Госдума проведет слушания по новому договору СНВ

Во вторник Госдума проведет парламентские слушания по новому российско-американскому договору о СНВ. В обсуждении также примут участие представители МИД и Минобороны. Ожидается, что на ратификацию новый договор СНВ будет вынесен в начале осенней сессии Госдумы, передает «Газета.ru». «Сенат (конгресса США) может приступить к рассмотрению этого вопроса не раньше сентября. Совершенно точно мы опережать не будем», - заявил Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. В пользу ратификации СНВ пока высказывается большинство думских фракций, за исключением КПРФ.