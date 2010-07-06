Тимошенко: заявления Януковича-Азарова не соответствуют реальности

Юлия Тимошенко заявляет, что победные реляции правительства Януковича-Азарова о росте украинской экономики не соответствуют данным Государственного комитета статистики, сообщают Українські Новини. «Когда говорят, что в стране бушуют реформы, а я оставила плохое хозяйство, надо посмотреть цифры Госкомстата», - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV. В частности, экс-премьер напомнила, что во времена ее руководства правительством рост объемов промышленного производства в марте 2010 года по сравнению с февралем 2010 составил 16,2%. Кроме того, по словам Юлии Тимошенко, отечественные предприниматели не воспринимают налоговую «реформу» нового правительства. «Реформы, которые сегодня так громко называются, в том числе и Налоговый кодекс, абсолютно не воспринимаются предпринимателями и представителями малого и среднего бизнеса», - отметила экс-руководитель украинского правительства. «Падение промышленного производства происходит тогда, когда экономика остается без денег. Экономику кредитует Национальный банк, а не правительство в разгар кризиса, когда все страны для своих предпринимателей снизили стоимость кредитов до 1% годовых, наш Национальный банк поставил 30%. Какая экономика в таких условиях выживет?» - сказала Тимошенко. Напомним, предложенный Кабмином Налоговый кодекс не будет принят до конца текущей сессии. По словам депутата от Партии регионов Елены Бондаренко, к проекту Налогового кодекса подано 5,357 тысяч поправок. «Если в среднем взять на каждую поправку хотя бы по минуте», то Рада должна будет отработать «без перерыва восемь недель», - сообщила Бондаренко. В свою очередь премьер Николай Азаров считает, что данный кодекс является идеальным с точки зрения способствования ведения бизнеса и децентрализации финансов.