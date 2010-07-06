Украине не нужны 15 млрд долларов от МВФ - Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко полагает, что наиболее оптимальная сумма кредитных ресурсов для Украины от Международного валютного фонда должна составлять от 3 до 5 млрд долларов, сообщает Левый берег. «Украине не нужно 15 млрд долларов. Это долговая яма, которая недопустима на сегодняшний день. Максимум, что нужно сегодня Украине по балансам, - это 3-5 млрд долларов», - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV. По мнению экс-премьера, украинская власть рассчитывает из кредита МВФ рассчитаться с компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. «Когда просят 15 миллиардов, то из них уже точно рассчитали, что прокредитуют НАК «Нафтогаз Украины», - уверена она. Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства правительство Украины получило 4,7 млрд долларов кредитных ресурсов от МВФ, а другие заимствования этой структуры осуществлял Национальный банк Украины. «Наше правительство в разгар кризиса, в самых невероятных условиях от МВФ приняло 4,7 млрд долларов. Это тогда, когда весь мир экономически и финансово валился. Тогда Партия регионов довольно тщательно нас критиковала за то, что мы вообще сотрудничаем с Международным валютным фондом и говорили, что совсем денег в кризис не нужно. Сегодня они хотят попросить у МВФ почти 15 млрд долларов. Если в кризис мы обошлись 4,7 млрд долларов, то зачем 15 млрд долларов, когда, как говорится, экономика уже становится на ноги? Это неадекватный запрос по отношению к потребностям государства», - заявила Тимошенко.