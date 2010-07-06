О Бюджетном кодексе Рада поговорит вечером

Верховная Рада на заседании во вторник, 6 июля, рассмотрит во втором чтении предложенный Кабинетом Министров законопроект №6495 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс» (новая редакция). Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, сообщают Українські Новини. Рада планирует приступить к рассмотрению этого законопроекта на вечернем заседании - в 16:00. На утреннем заседании парламент рассмотрит законопроект №6216, которым Раде предлагается обязать миноритарных акционеров продавать акции по требованию владельцам более 95% компании, а также проект постановления о поручении Кабинету Министров обеспечить подготовку проекта международного соглашения, которое бы учло интересы безопасности неядерных государств и определило гарантии для них со стороны ядерных государств. Кроме того, в повестке дня ряд ратификационных актов, законопроект о введении 11-летней системы среднего образования и обязательного дошкольного образования (№6518). Рада рассмотрит также изменения закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, внесение изменений в некоторые законы, связанные с социальной защитой военнослужащих. Всего в повестке 36 проектов законов и постановлений.