Тимошенко рассказала, как Ахметов пошел против Януковича

Часть Партии регионов во главе с Ринатом Ахметовым голосовала за создание следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Стокгольмского суда. Об этом заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV, пишет Украинская правда. «Часть Партии регионов во главе с Ринатом Ахметовым голосовала. Они проголосовали за создание специальной следственной комиссии, по сути дела против главы государства», - уточнила она. Тимошенко напомнила, что за это решение проголосовала не только оппозиция: «Проголосовал Блок Литвина. Проголосовали коммунисты». «Это сегодня очевидный скандал. Который в любой другой стране привел бы не просто к отставке, а к скандалу мирового уровня», - заявила лидер БЮТ. Как известно, Верховная Рада создала ВСК в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о возвращении «Нафтогазом» компании «РосУкрЭнерго» более 12 миллиардов кубометров газа и арестом бывшего главы Гостаможслужбы Анатолия Макаренко.