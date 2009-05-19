Хозяйка Банковой

19 мая 2009, 20:18

Вера Ульянченко, избранная в субботу главой политсовета партии «Наша Украина», сегодня, после громового ухода с Банковой Виктора Балоги, назначена указом Президента главой его Секретариата. О том, что именно Вера Ивановна – наиболее вероятная кандидатура на осовободившийся пост у «тела» Президента, говорили все, кому не лень – впрочем не исключалась и пара-тройка других возможных вариантов.

Шаг Ющенко в данной ситуации прост и понятен: именно Вере Ивановне он по-прежнему верит как самому себе, именно она по-прежнему называет его «мой Президент», а он ее – нежно «мама Вера». Поэтому именно на Веру Ивановну ложится сегодня непосильный груз, который она должна поднять и нести во имя Виктора Ющенко: поднять и поставить на ноги партию, которую Ющенко, будучи ее главой уже полгода, в который раз назвал своей – «Нашу Украину», отстоять бастион Секретариата Президента, постаравшись превратить его в более уютное, чем при Балоге, место, наладить коммуникацию со всеми, с кем только можно (уговаривать и мягко убеждать Вера Ивановна умеет, и это известно многим сильным мира сего в Украине), и, в конце концов, вместе с соратниками, которых удастся собрать вокруг Ющенко, повести его избирательную кампанию, от которой Виктор Андреевич, судя по всему, отказываться не собирается. С учетом стоящих перед новым главой СП задач, назначение Ульянченко хоть и было и прогнозировано, однако является по-своему удивительным с точки зрения выбора Ющенко. Среди достоинств Веры Ивановны вряд ли можно отыскать как сильные организационные способности, так и наличие стратегического видения. Справится ли она без этих качеств с подготовкой Президента к новым выборам, как, собственно, и с другими вызовами, стоящими перед Ющенко на нынешнем этапе – большой вопрос. Curriculum vitae Вера Ульянченко родилась 1 февраля 1958 года в селе Озеряны Бобровицкого района на Черниговщине. В 1980 году окончила филологический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. В 1980-1981 годах Вера Ивановна работала преподавателем украинского языка и литературы в киевском ГПТУ №4. С 1981-го по 1987-й пребывала на комсомольской работе в Радянском райкоме ЛКСМУ и Киевском горкоме ЛКСМУ. В 1987-1990 годах - депутат райсовета Радянского района Киева, заместитель председателя Радянского райисполкома Киева. Дальше два года она работала инструктором идеологического отдела Радянского райкома КПУ Киева. Параллельно с работой в идеологическом отделе, в 1991-1992 годах Ульянченко работает редактором в редакционно-издательском отделе секретариата Верховного Совета УССР. Начиная с 1992 года Вера Уляьнченко два года занимала пост руководителя службы первого вице-премьер-министра Украины Валентина Симоненко, позднее ставшего главой Счетной палаты. В 1993 году Ульянченко переходит на работу помощника советника президента Украины Леонида Кравчука по вопросам науки. Далее, с 1993-го по 1994 год Ульянченко была генеральным представителем акционерной судоходной компании «Бласко» в Киеве. Как мы помним, именно эту фирму связывают с банкротством крупнейшей в бывшем СССР судоходной компании ЧМП. В 1999-2000 годах Вера Ульянченко продолжила свою карьеру на посту начальника отдела организационного и информационного обеспечения связей с госорганами и предприятиями «Укрсоюзсервиса» (Украинского союза объединений, предприятий и организаций бытового обслуживания населения). Далее в жизни Веры Ивановны официально появляется Виктор Ющенко. В 2000-2001 годах госпожа Ульянченко - помощник премьер-министра Украины Виктора Ющенко. В 2002-2005-х она уже заведующая секретариатом депутатской фракции «Наша Украина» в Верховной Раде. В 2005-м Вера Ульянченко становится народным депутатом Украины. В связи с массовым уходов депутатов в правительство ранее находившаяся в непроходной части списка «Нашей Украины» получает возможность стать депутатом. В 2005-2006 годах совмещала депутатство с постом внештатного советника Президента Виктора Ющенко. С июля 2006 года - глава Киевской областной государственной администрации. Член партии «Народный союз «Наша Украина».

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