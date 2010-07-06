Зарубинский: Принимать полный текст Конституции на референдуме - глупость

«По моему убеждению, принимать полный текст Конституции в новой редакции на референдуме - это глупость», - об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от фракции Блока Литвина Олег Зарубинский, передает ИМК. «На референдуме должен стоять альтернативный вопрос, как говорят филологи: или - или, на который люди должны ответить да или нет», - подчеркнул политик. Также, по его словам, когда предлагается законы Украины принимать на референдуме, это также является частичной, а, возможно, и полной манипуляцией. «Нет стран, где механизм национального законодательства замещается референдумом», - сказал нардеп.