В ПР есть недовольные Тигипко, но он все равно уходить не собирается

В Партии регионов есть недовольные вице-премьером, пишет «Сегодня». «Именно Тигипко отвечал за подготовку Налогового кодекса, который вызвал массу критики со стороны предпринимателей. И если ко второму чтению будет такой же ужасный проект, как к первому, нервы у Президента могут не выдержать», — сказал над один из нардепов-«регионалов». Но это мнение в ПР не является доминирующим. По словам первого замглавы фракции Михаила Чечетова, у коалиции нет повода увольнять Тигипко. Тем более после согласия МВФ на получение кредита — эту работу Тигипко тоже курировал и отнюдь не завалил. Поэтому его отставка накануне принятия окончательного решения МВФ выглядит просто невероятной. Правда, есть еще другой вариант, о котором уже давно судачат политологи, — мол, Тигипко сам в сентябре накануне местных выборов громко хлопнет дверью, раскритикует власть и уйдет в оппозицию, чтобы взять больше голосов на местных выборах 31 октября. Но этот сценарий заместитель вице-премьера по партии «Сильная Украина» Кость Бондаренко опроверг: «Тигипко уходить не собирается. Я ни разу не слышал от Сергея Леонидовича о таком желании. Он пришел в Кабмин работать, а не устраивать демарши». Так что, скорее всего, в ближайшее время Тигипко останется вице-премьером. Тем более что на местных выборах он может довольно неплохо скооперироваться с «регионалами».