Оробец не может войти в коалицию из-за Табачника

Народный депутат от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Леся Оробец опровергает информацию о своем вступлении в коалицию «Стабильность и реформы». «Кто-то пустил слух, что я написала заявление в коалицию. Это неправда. Я не могу быть в коалиции, где министром образования - Табачник», - написала Оробец на своей странице в Интернет-проекте Twitter, передает Лига. Вместе с тем другие причины, которые сдерживают ее переход в коалицию, Оробец в этом посте не упоминает. Напомним, на этой неделе коалиция может пополниться еще несколькими депутатами. О наличии заявлений на вступление в коалицию от женской части парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Литвин. «Мне говорят, что есть несколько заявлений. Говорят, что они касаются женской части парламента. Я их не видел. Это только та информация, которую мне предоставили», - сказал Литвин. За последнее время к коалиции примкнули восемь депутатов: шестеро - от «Нашей Украины - Народной самообороны» и два - от Блока Юлии Тимошенко. Новыми членами большинства стали Валерий Борисов («Наша Украина»), Давид Жвания, Олег Новиков, Сергей Харовский, Виктор Шемчук и Владимир Марущенко (все - «НС»). От БЮТ коалицию пополнили Арнольд Радовец и Виталий Курило.