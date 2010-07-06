Тимошенко оказалась права насчет Ахметова

Карточка Рината Ахметова действительно голосовала «за» создание ВСК по «стокгольмскому» вопросу. Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, размещенные на официальном веб-сайте парламента, информирует Левый берег. Как известно, соответствующее решение (законопроект №6650) ВР приняла 1 июля - под давлением и по требованию оппозиции. Докладчиком выступал замглавы фракции БЮТ Андрей Кожемякин. Накануне лидер БЮТ Тимошенко обратила внимание на то, что карточка Рината Ахметова также принимала участие в голосовании. При том, что большая часть «регионалов» не голосовали вовсе. Вместе с Ахметовым «за» высказался Николай Янковский (что также знаково), также - близкий к Борису Колесникову Александр Зац. Сам Ахметов в тот день в ВР, разумеется, отсутствовал.