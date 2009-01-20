Тимошенко привезла из Москвы газ

Согласно его положениям, Украина в текущем году будет покупать российский газ с 20-процентной скидкой относительно среднеевропейской цены, а ставка транзита газа останется на прошлогоднем уровне. Сегодня транзит российского газа через территорию Украины был возобновлен. Газовая война, длившаяся несколько недель, ужаснувшая Европу и нанесшая непоправимый ущерб имиджу Украины и России, наконец завершилась…