ВР запретила аренду объектов госсобственности

Верховная Рада приняла закон, запрещающий аренду объектов госсобственности, не подлежащих приватизации. За соответствующий закон о внесении изменений в некоторые законы Украины №4552 проголосовали 346 народных депутатов. Как передает Лига, глава подкомитета Комитета по вопросам экономической политики Александр Бондарь, представляя документ, пояснил, что ранее такой запрет распространялся только на предприятия, выпускающие подакцизную продукцию, а также НАК «Нафтогаз Украины». Также Бондарь подчеркнул, что, согласно документу, уже заключенные договора аренды по таким объектам действуют до истечения их срока, но не могут быть продлены.