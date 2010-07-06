Экзекуция над Бойко переносится на завтра

БЮТ настаивает на рассмотрении вопроса об отставке министра топлива и энергетики Юрия Бойко в среду. Об этом заявил бютовец Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады, сообщает Украинская правда. «Мы требуем завтра рассмотреть вопрос привлечения к ответственности министра топлива и энергетики, который непосредственно является куратором «РосУкрЭнерго» в правительстве», - отметил он. Также, по словам Соболева, БЮТ настаивает на рассмотрении вопросов о выполнении решений международных инстанций на территории Украины, внесенных бютовцем Сергеем Терехиным.