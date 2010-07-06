Томенко уверен, что скоро многие оппозиционеры потянутся в коалицию

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко убежден, что в ближайшее время в парламенте будет расти количество оппозиционеров, которые напишут заявления о вступлении в коалицию. Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня в парламенте. По словам вице-спикера, переход в коалицию депутатов из оппозиционных фракций нужно рассматривать как объективную тенденцию. «Как я и прогнозировал, последние дни сессии определенное количество депутатов, которые ранее откладывали свой переход в коалицию, все же туда войдут», - добавил он. Томенко отметил, что такие переходы можно объяснить «современной политической мудростью». «Рыба ищет, где глубже, а депутаты, где больше, точнее, большинство», - добавил вице-спикер. По его словам, среднестатистический депутат стремится действовать в пределах большинства, реализовывая при этом свои собственные проекты. «Работа в оппозиции намного более сложная. И при нынешних обстоятельствах выглядит скорее не как профессия, а как призвание», - добавил он.