Ефремов заверил, что до осени министры могут быть спокойны

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов еще раз заявляет, что на нынешней сессии кадровые вопросы больше рассматриваться не будут, сообщает Интерфакс-Украина. «Я не слышал о том, чтобы коммунисты требовали отставки Тигипко. Я слышал о том, что БЮТ требует каких-то отставок, но это их право что-то требовать, а наше право решать то, что мы будем решать», - прокомментировал Ефремов журналистам заявление лидера коммунистов Петра Симоненко о необходимости поставить вопрос об ответственности вице-премьера Украины Сергея Тигипко в связи с подачей в парламент неподготовленного текста проекта Налогового кодекса. «Я не думаю, что в ближайшее время у нас состоятся какие-то отставки по инициативе кого-либо», - подчеркнул лидер фракции Партии регионов.