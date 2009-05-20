Начало эпохи Ульянченко

Назначение Веры Ульянченко на пост главы Секретариата Президента в день увольнения Виктора Балоги, конечно, вызвало у народных депутатов определенные эмоции и соображения.

Первые эмоции, конечно, были положительные – мол, Вера Ивановна неконфликтная, умеет договариваться со всеми, интриговать, как это делал Виктор Иванович, не будет, поэтому вполне возможно, противостояние в политикуме хоть на время прекратится.



Правда, немного подумав, нардепы снизили градус эйфории, признав, что Вера Ивановна в Cекретариате – это, конечно, хорошо, но надеяться на то, что с сегодняшнего дня изменится и Виктор Андреевич, наверное, было бы наивно. И его планы относительно участия в президентских выборах, так или иначе, придется реализовывать и Вере Ивановне тоже...



Ярослав Сухой, Партия регионов:



{1-} Надежда на какое-то влияние на политическую элиту со стороны Веры Ульянченко, как прежде Виктора Балоги, мне кажутся преувеличенными – этого не было и, я думаю, не будет. Ну, Балога, кроме того что он интриган, еще и окружение себе такое подобрал. Я надеюсь – и это мнение подавляющего большинства членов фракции Партии регионов, что с приходом Ульянченко на Банковую Секретариат Президента наконец начнет выполнять свойственные канцелярии Президента функции, а именно прием граждан и обработка их жалоб и писем. Я заявляю, что с начала работы Ющенко я обращался в его Секретариат, как в последнюю инстанцию, не один раз и не получил никакой помощи в защите конституционных прав и свобод граждан, никакой поддержки в борьбе с несправедливостью, бедностью и тому подобное. На все мои письма либо не отвечали, либо их отфутболивали! Поэтому мы надеемся, что наконец власть в лице Президента Украины покажет, как она будет защищать права простого человека – маленького рядового украинца...



Что касается других возможных задач, которые поставлены перед Ульянченко, – например, по поводу президентской кампании, то что касается участия и успеха в ней Ющенко какой-то позитивный результат может дать разве что старик Хоттабыч, который вырвет из бороды волосок, скажет «трах-тибидох!», и что-то изменится. Ничего и никто уже ему не поможет – ни Ульянченко, ни десять таких Ульянченко. Вера Ивановна должна заняться своей миссией – канцелярией Президента, и все, точка, никаких политических демаршей!



О том, что Виктор Ющенко – человек, который не может реально себя оценить, я даже говорить не хочу, хотя ради справедливости это нужно признать. И единственной политической фигурой в этой гоп-компании является именно Ющенко, потому что он Президент, избранный частью украинского народа. Все остальные не имеют права говорить от имени украинского народа.



Что касается влияния Секретариата на бывшую пропрезидентскую фракцию в Верховной Раде Украины могу сказать одно: Виктор Андреевич Ющенко не понимает и не знает, что такое работа Президента. А это подбор, расстановка и воспитание кадров. Он профукал свою фракцию и всю свою поддержку. Теперь ничего не изменишь: у Ющенко с каждым днем голосов в ВР становится все меньше, и никакая Ульянченко ничем тут не поможет, потому что дело не в Ульянченко и не в Балоге, а в самом Ющенко. Можете не сомневаться, что какие-то шаги, которые предпринимал Балога и которые были смешными, он предпринимал не сам по себе – думаю, он советовался с Ющенко по поводу каких-то заготовок.





Олег Ляшко, фракция БЮТ:



{2-} Не согласен с мнением, будто во фракции БЮТ кто-то излучает большой оптимизм в связи с назначением на должность главы президентского Секретариата Веры Ульянченко. Я уж так точно такого оптимизма не излучаю. Считаю, что вопрос назначения руководителя Секретариата – это технический вопрос, за который должен отвечать Президент. Нельзя списывать просчеты Виктора Ющенко на руководителей его Секретариата, а достижения приписывать Президенту.



Основания для определенной доли оптимизма с назначением Ульянченко дает известное умение Веры Ивановны со всеми договариваться и не идти на открытые конфликты. Хотя я думаю, что задачи, которые она получит от Президента, вряд ли будут отличаться от того, что выполнял Балога. Я ведь не думаю, что Президент помирится с Тимошенко, потому что Вера Ивановна стала вместо Виктора Ивановича. Задачи же Ющенко не меняются, он ведь не отказывается от курса критики правительства и уничтожения Тимошенко как политика.



Думаю, что отношения Президента и коалиции после прихода в Секретариат Ульянченко не изменятся. Президентский срок уже на исходе, нет смысла обсуждать, кого Ющенко меняет. Он может за месяц до выборов сменить главу Секретариата, мы что, и тогда будем это обсуждать. Ничего не изменится, Ющенко не будет больше Президентом, кто бы у него не был секретарем. Не имея поддержки общества, хоть Папу Римского назначай руководителем Секретариата, - это не поможет выиграть выборы.



Насколько я слышал, на должность главы Киевской областной государственной администрации, которую освобождает Вера Ульянченко, уже метит Владимир Хоменко, нынешний черниговский губернатор. Однако Ульянченко сохранит влияние на Киевскую область, более того, она увеличит свое влияние на другие регионы как глава Секретариата Президента. Нет логики в том, чтобы обрести влияние на другие области, и потерять его в своей.



Конечно, с назначением нового губернатора должен согласиться Кабмин. Я думаю, премьер-министр этого не сделает, поэтому Хоменко будет и.о. губернатора Киевской области. За что правительство должно поддержать Хоменко? Он очень плохо работает на Черниговщине. Нет никаких гарантий, что он лучше будет работать на Киевщине. Он больше занимается политическими проектами, чем проблемами Черниговской области.



Андрей Парубий, фракция «Наша Украина», группа «За Украину»:



{3-} Я считаю, что назначение нового главы Секретариата Президента логично. Ведь речь идет о том, что Вера Ульянченко будет одновременно возглавлять и Совет партии, во главе с Президентом, и административную вертикаль Президента. Я считаю, что эти люди должны быть друг с другом совместимы, потому что раньше глава Секретариата принадлежал не к президентской партии. Это было одним из главных источников и постоянных конфликтов в команде Виктора Ющенко.



Ввиду того, что Вера Ульянченко очень давний соратник Ющенко, я убежден, что нам с ней будет работать комфортно. Тот факт, что она до последнего момента была руководителем Киевской области, дает основания полагать, что она знакома с экономической проблематикой на общегосударственном уровне. Она быстро и эффективно перейдет к плановой работе Секретариата.



Я думаю, что в отношениях Президента с собственной политической силой теперь будет намного больше коммуникации, взаимоотношения будут развиваться более интенсивно. Хотя говорить о каком-то улучшении отношений с партийцами, находящимися в коалиции, рано. Примирение может наступить после политического определения. На ближайшем съезде партии мы поставим вопрос, поручает ли «Наша Украина» своим депутатам входить в коалицию. И только после этого каждый партиец будет принимать свое решение, выполнять ли установку съезда. Если нет, то каждый должен положить мандат. В этом смысле большую роль сыграет не коммуникабельность Веры Ульянченко, а политическая определенность депутатов – стоят ли они на платформе партии, или занимают отдельную позицию в парламенте.



Отношения Тимошенко и Ющенко связаны не с руководителем Секретариата. Это больше связано с разным видением ситуации в государстве и путей его развития. Между ними глубокое противостояние на идейной почве. И события в Грузии это показали. То есть самые большие их разногласия не в сфере интриг чиновников, а в мировоззренческой плоскости. Коммуникация между премьером и Президентом может теперь улучшиться, но сотрудничество может возобновиться только благодаря общему взгляду на важнейшие вопросы в государстве.



Олег Зарубинский, фракция Блока Литвина:



{4-} В нынешних условиях не нужно продуцировать эйфорию в связи с назначением Веры Ульянченко. Надо посмотреть на ее первые шаги. Но то, что она не станет проводить политику продуцирования конфликтов с Верховной Радой, что она не будет пытаться обострять ситуацию, это да. Госпожа Ульянченко действительно хороший коммуникатор. Ей доверяет Президент. Также она не будет делать свой собственный автономный политический проект. Эти три фактора дадут возможность выполнять функции наемного работника Президента – организовывать его работу, аналитическую службу и способствовать более цивилизованным отношениям между Президентом и другими институтами власти.



Поэтому эйфории по поводу назначения нет, но определенные позитивные сдвиги в плане налаживания рабочих отношений – возможны.

Думаю, что Президенту сейчас не выгодно обострять отношения с парламентом и коалицией. Поэтому в отношениях с коалицией может наступить улучшение.



Сейчас говорят о том, будут ли выдавливать президентских министров из правительства. Но я вам скажу, что представления премьер-министра на увольнение Васюныка в Верховной Раде на самом деле нет. Есть только соответствующий проект постановления, авторы которого говорят о наличии серьезных оснований для его рассмотрения. Но на сегодняшний день соответствующей дискуссии и обсуждения на совете коалиции не было. Этот вопрос ведь еще нужно обсуждать с Юлией Тимошенко, поскольку именно премьер подает представление на увольнение.



Что касается Еханурова, то если приведенные в прессе шокирующие факты по злоупотреблениям в Минобороны правда, это очень серьезные обвинения. Такие позорные факты нельзя прощать, наживаться на солдатах – это позор.