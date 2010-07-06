Яворивского лишили радиопередачи

Бютовец Владимир Яворивский связывает закрытие своей авторской программы на Национальном радио с политическими мотивами. Об этом, как сообщает Украинская правда, ссылаясь на пресс-службу БЮТ, он заявил на брифинге в Верховной Раде. «Я хочу объяснить людям, что я вышел из эфира не просто так - меня просто выкинули из эфира, ничего не объясняя», - сказал Яворивский. Он заявил, что его программу закрыли из-за того, что он является представителем оппозиционной силы. «Во-вторых, программа носила остро-патриотический характер. Это вызвало реакцию», - сказал депутат. «В-третьих, это программа депутата, который не позволял, чтобы его правили, щипали, и все это стало поперек горла чиновникам в Администрации Президента», - добавил Яворивский. По мнению депутата, это событие является беспрецедентным за все восемь лет существования «популярной радиопрограммы». «Даже в 2004 году, в период правления Кучмы, меня не закрыли, а руководство попросило: давайте подождем, пока все устаканится, и уже с начала 2005-го программа снова была в эфире», - сказал Яворивский. В связи с этим он считает, что власть Януковича вводит цензуру на Национальном радио. Как известно, на Национальном радио выходила передача «20 минут с Владимиром Яворивским».