Литвин поздравил Коморовского с победой на выборах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин направил поздравление с победой на выборах президента Польши Брониславу Коморовскому. Об этом, как стало известно Интерфакс-Украина, сообщило во вторник информационное управление парламента. «Глубоко убежден, что ваш богатый профессиональный опыт и искренняя преданность демократическим идеалам будут оставаться важным фактором развития глобального, прагматичного партнерства между нашими государствами и обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте», - отмечается в поздравлении. Литвин пожелал Коморовскому вдохновения и оптимизма и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Как сообщалось, Бронислав Коморовский был избран президентом Республики Польша, набрав во втором туре 53,01% голосов. Его соперник Ярослав Качиньский набрал 46,99%. Президентские выборы в Польше были проведены раньше срока из-за трагической гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе над Смоленском в апреле этого года. Занимавший пост спикера польского сейма Бронислав Коморовский тогда был назначен исполняющим обязанности президента страны.