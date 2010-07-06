Осенью МВД может возглавить Балога - политолог

6 июля 2010, 14:05

Украинские политологи прогнозируют, что уже осенью в Кабинете Министров Николая Азарова произойдет вторая волна кадровых ротаций, сообщают Українські Новини. «Осенью нас ожидает новая волна отставок… Тем более что нас ждут еще местные выборы», - сказал президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов на пресс-конференции. При этом он пояснил, что отставки будут зависеть от того, насколько представители власти на местах оправдали надежду «руководства верхушки Партии регионов» на представительство в местных органах самоуправления. Вместе с тем он затруднился спрогнозировать, кто именно покинет свой пост в правительстве. «Что удается Партии регионов, так это проводить блестяще закрыто свои операции», - подчеркнул он. В то же время Жданов напомнил о конфликте главы парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой и министра здравоохранения Зиновия Мытника. Политолог также не исключил отставку министра угольной промышленности Юрия Ященко, которого ранее критиковал Президент. В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий не исключил ротацию руководства Министерства внутренних дел. Он отметил, что на должность руководителя МВД может быть назначен экс-глава Секретариата Президента Виктор Балога. «Есть определенные слухи, что он (Балога) хочет, и ему вроде бы определенные группы Партии регионов предлагают должность главы МВД», - сказал он. Напомним, очередные местные выборы в Украине запланированы на 31 октября 2010 года. Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что на этой сессии кадровые вопросы рассматриваться не будут. Ранее Рада уже рассматривала вопрос об отставке министра внутренних дел Анатолия Могилева, однако тогда ему удалось остаться на посту главы МВД.

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