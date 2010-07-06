БЮТ требует голову Хорошковского

Фракция БЮТ обратится к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой внести на рассмотрение Верховной Рады представления об освобождении от должности Валерия Хорошковского - главы Службы безопасности Украины. Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства. В то же время премьер-министр оппозиционного правительства, заместитель лидера фракции БЮТ Сергей Соболев отметил, что оппозиция также будет требовать завтра рассмотреть вопрос об отставке министра топлива и энергетики Юрия Бойко. Кроме того, добавил Соболев, оппозиция будет настаивать на рассмотрении законопроекта, запрещающего использование средств Международного валютного фонда в расчетах по решению Стокгольмского арбитражного суда относительно газа. Он также отметил, что оппозиция будет требовать и рассмотрения законопроекта по выполнению решений Украиной международных судебных инстанций. «Оппозиция сделает все, чтобы больше не допустить осуществления теневых сделок в сфере газа», - сказал он.