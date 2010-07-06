Увольнение Семиноженко и Бойко – это «игра мышцами» - эксперт

Увольнение с должностей вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко и министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко является свидетельством того, что коалиция сегодня «играет мышцами» и «демонстрирует свою силу». Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег Килимник. При этом он отметил: «На прошлой неделе мы имели дело с первыми отставками в правительстве, которые состоялись по инициативе или при поддержке коалиции со времени внесения изменений в Конституцию, которые вступили в силу 1 января 2006 года. Такого раньше не было». По словам эксперта, эти отставки - «жертвы, принесенные на алтарь Президента», в том числе с целью отвлечь внимание страны от проблем, которые на сегодняшний день решить не удается. «Таким образом, нашли крайних для того, чтобы успокоить общество», - заметил Килимник. Кроме того, по мнению эксперта, отставка министра охраны окружающей природной среды Виктора Бойко, «несмотря на определенную стабильность в коалиции, в очередной раз продемонстрировала существование противоречий между Блоком Литвина и Партией регионов». Поскольку вместо Бойко на эту должность не был назначен человек от Блока Литвина, а Министерство охраны окружающей природной среды по квоте принадлежит именно этой политической силе. Вместо этого данную должность занял представитель Партии регионов Николай Злочевский. «Простая рокировка не состоялась – произошло усиление позиций Партии регионов за счет Блока Литвина, что является определенным тревожным звоночком для самой коалиции. Потому что бесконечно идти на уступки ни одна политическая сила, включая Блок Литвина, не согласится», - заметил Килимник.