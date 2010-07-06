Тигипко раскритиковал Комитет ВР по вопросам промполитики

Затягивая с внедрением системы электронной регистрации предприятий, депутаты пренебрегают интересами предпринимателей и инвесторов. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, комментируя блокирование со стороны Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства правительственных законопроектов относительно упрощения системы вхождения в бизнес. «Мы должны думать о стране, а не о партийных интересах. Если речь идет о принятии важных законопроектов, упрощающих для миллионов украинцев условия предпринимательской деятельности, надо отбрасывать политические амбиции и принимать решения, которые улучшают бизнес-среду в стране, а заодно – и инвестиционный климат», – сказал Тигипко. Он напомнил, что 1 апреля этого года правительство подало на рассмотрение депутатов законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения системы электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования)» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования вопросов, связанных с внедрением единой системы государственной регистрации юридических лиц), которые призваны упростить процедуры вхождения в бизнес и снизить коррупцию в этой сфере. По словам лидера партии «Сильная Украина», несмотря на важность и актуальность поданных законопроектов в контексте упрощения условий для ведения предпринимательской деятельности и улучшения бизнес-климата в стране, Комитет по вопросам промполитики и предпринимательства затягивает их рассмотрение. По мнению Тигипко, такая позиция Комитета, и в частности, его председателя Натальи Королевской, является деструктивной, сообщают Версии.