Рада определилась с понятием «малая архитектурная форма»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении дополнения в Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов» (относительно определения понятия малой архитектурной формы)». «За» проголосовали 301 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН. Законопроектом определяется, что малая архитектурная форма - это небольшое сооружение декоративного, вспомогательного, а также социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения, которое используется для улучшения эстетического вида общественных мест и городских объектов, организации пространства, дополняя композицию домов, зданий, их комплексов. Законопроектом определено, что к малым архитектурным формам относятся: беседки, павильоны, навесы; парковые арки (аркады) и колонны (колоннады); уличные вазы, вазоны и амфоры; декоративные фонтаны и бассейны, искусственные парковые водопады; монументальная, декоративная и игровая скульптура; уличная мебель (скамьи, лавы, столы); садово-парковое освещение, фонари; лестница, балюстрады; парковые мостики; оборудование детских игровых площадок; павильоны остановок общественного транспорта; ограждения, ворота, решетки; мемориальные сооружения (надгробия, стелы, обелиски и тому подобное); рекламные и информационные стенды, доски, вывески; стационарные и передвижные малые архитектурные формы для осуществления предпринимательской деятельности; другие объекты, определенные законодательными актами. Кроме того, законопроектом предлагается также определить такие понятия как «передвижная малая архитектурная форма» и «стационарная малая архитектурная форма». Так, стационарная малая архитектурная форма для осуществления предпринимательской деятельности – это временное одноэтажное сооружение социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности высотой не выше 4 метров, имеющее по внешнему контуру площадь не более 30 кв. метров, изготовленное из облегченных конструкций, установленное временно без закладки фундамента и имеющее закрытое помещение для временного пребывания посетителей. Также определено, что передвижная малая архитектурная форма для осуществления предпринимательской деятельности – это торговое оборудование, низкотемпературный прилавок, лоток, киоск, емкость, торговый автомат социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, которые не имеют закрытого помещения для временного пребывания посетителей.