Герман: В коалиции нет проблем

Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман отрицает наличие проблем в коалиции. Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщают Українські Новини. «В коалиции все в порядке, все действия являются абсолютно согласованными», - сказала она, отвечая на вопрос, не означает ли увольнение членов правительства свидетельством наличия проблем в коалиции. По ее словам, относительно кадровых изменений в правительстве также не было никаких разногласий между Президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым. Как сообщалось, бывший вице-премьер-министр, новоназначенный председатель Государственного комитета по науке инновации и информатизации Владимир Семиноженко считает свое увольнение с должности вице-премьера свидетельствующим о наличии проблем в коалиции. 2 июля Рада уволила Семиноженко с должности вице-премьера на основании того, что назначение Семиноженко на должность вице-премьера состоялось без обсуждения его кандидатуры на заседании профильного комитета Рады. 2 июля парламент также уволил Виктора Бойко с должности министра по вопросам охраны окружающей природной среды.