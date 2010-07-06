Без согласия Президента отставка Семиноженко была бы невозможна – эксперт

Одной из особенностей отставки вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Владимира Семиноженко является то, что Партии регионов удается «блестяще осуществлять закрытые специальные операции». Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. «Никто не знал о подписании договора о Черноморском флоте. Весь политикум и экспертная среда об этом узнали постфактум, после того, как были поставлены подписи. Практически никто не знал, что в отставку отправят Семиноженко», - заметил он. При этом эксперт отметил, что без согласия Президента такая отставка была бы невозможна. «То есть там было его личное согласие на то, чтобы голосовать за отставки. Иначе бы Партия регионов просто бы не проголосовала», - заявил Жданов.