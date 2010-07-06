Оппозиция боится, что кредит МВФ уйдет на расчеты с «РУЭ»

Оппозиция выступает за выделение кредита Международного валютного фонда Украине только после принятия ряда решений Верховной Радой о невозможности использования средств МВФ в качестве расчетов с «РосУкрЭнерго» в связи с решением Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. Об этом говорится в письме оппозиционного правительства директору-распорядителю МВФ и членам Совета директоров МВФ, которое было утверждено сегодня во время заседания оппозиционного правительства, информирует УНИАН. В письме отмечается, что существует прямой риск для реализации экономической политики в рамках «соглашения стенд-бай», который возник в связи с возвращением в политику и экономику компании «РосУкрЭнерго» и недавним решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по иску РУЭ. «Мы считаем, что в возвращении «РосУкрЭнерго» в Украину заинтересованы Дмитрий Фирташ, его доверенное лицо и один из «крестных отцов» РУЭ – министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Этому прямо способствуют Сергей Левочкин – глава Администрации Президента и Валерий Хорошковский – председатель Службы безопасности Украины. Учитывая существующую в государстве субординацию, такие их действия не могут происходить без согласия и поддержки Президента Виктора Януковича», - говорится в письме. Как отмечает оппозиционное правительство, есть все основания считать, что львиная доля средств нового кредита МВФ, в случае его предоставления, может быть разворована и использована не по назначению, а для расчетов с «РосУкрЭнерго» и компенсации, как минимум, 5,4 млрд долларов владельцам «РосУкрЭнерго».