Янукович заслужил лавры - Герман

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман хотела бы подарить Президенту Украины Виктору Януковичу на юбилей лавровую ветвь, сообщает «Интерфакс-Украина». «Если бы я имела бы несколько часов времени, то я бы купила себе билет на самолет до Кутаиси, полетела бы туда и привезла бы оттуда лавровую ветку. Я думаю, что Президент заслужил лавры», - сказала она во время прямой телефонной линии в газете «Аргументы и факты в Украине» во вторник в Киеве. Вместе с тем, она выразила сомнение, что у нее найдется свободное время. Говоря о графике Президента в день его рождения, 9 июля, Герман отметила, что это будет обычный рабочий день. По ее словам, в этот день запланирована рабочая встреча главы украинского государства с президентом Евросоюза Херманом ван Ромпейем. Герман также сообщила, что негативно относится к шумихе вокруг дня рождения Президента. «День рождения президента – юбилейный, ему исполнится 60 лет. Но как сказал Платон, настоящий политик после 60 лет только начинается. Поэтому я не думаю, что мы должны превращать день рождения Президента в национальный праздник и много говорить об этом», - подчеркнула она. Отвечая на вопрос журналиста о возможности приезда в Украину на день рождения Януковича главы российского государства Дмитрия Медведева, Герман отметила, что впервые слышит об этом. «Я знаю, что приедет Херман ван Ромпей 9 июля с официальной рабочей поездкой, и я ничего больше не знаю о том, о чем вы сказали. Я такое впервые от вас слышу», - сказала она. Вопрос также был и о том, является ли правдой информация в СМИ о якобы приезде певицы Аллы Пугачевой на день рождения к Януковичу.