Табачник обещает успеть пересмотреть учебные программы

Министр образования и науки Дмитрий Табачник положительно оценивает принятый парламентом закон о 11-летней учебе в средней школе. Об этом он заявил журналистам, сообщает УНИАН. По словам Табачника, теперь необходимо будет работать над повышением качества образования. По его словам, 11-летняя учеба – это одна из немногих консолидированных позиций, которая поддерживалась и учителями, и родителями, и учениками. Он добавил, что согласно закону предусмотрен один год дошкольного обучения и 11 лет обучения в школе. «Для этого сделаны все расчеты. Мы успеваем абсолютно нормально пересмотреть учебные программы, разгрузить их», - сказал Табачник. По словам министра, если бы закон не был принят, то образование ожидала бы катастрофа, в частности, на протяжении года пришлось бы ввести 17 тысяч дополнительных ставок учителей, из которых 8,5 тысяч, - в сельской местности. «А для этого нет достаточного количества кадров и ресурсов», - добавил он. По словам Табачника, возникли бы и другие проблемы – нехватка школьных помещений, увеличение бюджетных расходов на получение 12-го года обучения, а также покупку школьных автобусов. Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)». Внесены изменения в Закон Украины «О дошкольном образовании», в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста. Кроме того, внесены изменения в Закон Украины «Об общем среднем образовании» в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирования типов учебных заведений, внедрения инклюзивного образования детей с особыми потребностями.