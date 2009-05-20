Рада завелась

В среду депутаты уже полным ходом рассматривают вопросы повестки дня, среди которых такие «жизненно важные» для страны решения, как изменения к закону о курортах, ратификация межправительственного украинско-корейского соглашения о торговом судоходстве, мелкие изменения к закону «Об объединении граждан". Причем парламентарии демонстрируют прямо-таки удивительное единство, голосуя по этим и по большинству других вопросов повестки дня более чем двумя третями голосов. Более того, на согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп, если верить лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову, стороны договариваются о дате предстоящих президентских выборов – 17 января 2009 года, поддержав, таким образом, предложение председателя парламента Владимира Литвина. Окончательное же решение по этому вопросу должно быть принято согласительным советом перед началом очередной пленарной недели после всех необходимых согласований. В свою очередь, Владимир Литвин в долгу не остался. Он уже заявил, что одобрит создание всех двух временных следственных комиссий по расследованию одного инцидента в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне, отголоски которого до сих пор портят жизнь министру внутренних дел Юрию Луценко.