Президент ЕС 9 июля посетит Украину

Президент ЕС Херман ван Ромпей 9 июля посетит Украину с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь в МИД Украины Александр Дикусаров на брифинге во вторник в Киеве. По его словам, этот визит станет первым в истории двусторонних отношений, сообщает «Интерфакс-Украина». «Приезд господина Ромпея в Украину будет хорошим поводом для донесения до руководства Евросоюза критических сигналов по поводу европейских устремлений Украины и видений путей решений актуальных вопросов двусторонних отношений, в частности, в контексте подготовки к саммиту Украина – ЕС осенью этого года», - подчеркнул Дикусаров. Дипломат добавил, что в рамках программы пребывания президента ЕС планируются переговоры и совместная пресс-конференция с Президентом Украины Виктором Януковичем, встречи с председателем украинского парламента Владимиром Литвином и премьер-министром Николаем Азаровым.