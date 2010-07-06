Герман: АП не просила Горбаля собирать политинформацию

Заместитель главы Администрации Президента Анна Герман заверяет, что по каналам президентской вертикали не было никаких указаний председателю Львовской облгосадминистрации собирать информацию политического содержания о руководителях коммерческих структур региона. Об этом она заявила сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Аргументы и факты в Украине», информирует УНИАН. «Мы провели очень тщательную проверку, и установили, что из Администрации Президента не было никаких инструкций относительно сбора подобной информации. Я думаю, это провокация. Если такое письмо было – это фальшивка», - заявила Герман и добавила, что беседовала по этому вопросу с председателем Львовской ОГА Василием Горбалем, и они пришли к выводу, что это недоразумение. Как сообщалось, львовская газета «Высокий замок» со ссылкой на собственные источники написала, что во Львовской области руководство облгосадминистрации обязало председателей райгосадминистраций составить «социальные паспорта» территорий с указанием политической ориентации руководителей учреждений и предприятий. В частности, до 2 июля все райгосадминистрации Львовщины должны были собрать с предприятий и учреждений факсограммы со сведениями, которые позволили бы отчитаться о социально-экономической и политической жизни района. Кроме традиционных вопросов об объемах производства, количестве работников, задолженности по зарплате и тому подобное, нужно было заполнить графы, содержание которых к хозяйству никакого отношения не имеет. «Я был шокирован конечными пунктами этого опроса. От нас требовали сообщить партийность руководителя, его политическую ориентацию, «степень влиятельности на электорат». А еще – указать, за кого наш шеф голосовал на президентских выборах 2010 года. А загадочный пункт о «возможности сотрудничества», где нужно было проставить знаки «+» или «-», напомнил КГБстскую практику вербовки агентов», - сказал заместитель директора одной из фирм в Николаевском районе Львовской области.