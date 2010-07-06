Украина присоединилась к конвенции о торговле зерном

Верховная Рада приняла закон «О присоединении к конвенции о торговле зерном». За закон проголосовали 319 народных депутатов из 426 зарегистрировавшихся в зале во вторник, сообщает «Интерфакс-Украина». Принятие и реализация закона Украины о присоединении к конвенции о торговле зерном обеспечит полноправное членство Украины в международном совете по зерну, отмечается в пояснительной записке к закону. Присоединение к этой конвенции будет также способствовать расширению международного сотрудничества, особенно в условиях членства Украины и мировых организациях торговли, выходу Украины на европейские и мировые рынки, развитию отечественной и зерновой отрасли. 1 июля 1995 года вступило в силу международное соглашение по зерну, объединяющее две взаимосвязанные конвенции, касающиеся торговли зерном и продовольственной помощи. В рамках конвенции о торговле зерном 1995 года международный совет по пшенице был переименован в международный совет по зерну.