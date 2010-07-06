Янукович предлагает разграничить цели деятельности НБУ

Президент Украины Виктор Янукович предлагает разграничить цели деятельности Национального банка Украины в соответствии с их приоритетностью. Об этом говорится в поданном в Верховную Раду и обнародованном на сайте парламента законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка Украины». «Предусматривается, что при выполнении основной функции - обеспечение стабильности национальной валюты - Национальный банк Украины должен исходить из приоритетности обеспечения ценовой стабильности в государстве», - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, если это не препятствует вышеуказанной цели, НБУ способствует стабильности банковской системы. Нацбанк способствует соблюдению устойчивых темпов экономического роста и поддерживает экономическую политику Кабинета Министров, если это не препятствует достижению обеих указанных целей. В записке подчеркивается, что разграничение целей деятельности Нацбанка в соответствии с их приоритетностью осуществлено согласно рекомендациям Международного валютного фонда, информирует УНИАН.