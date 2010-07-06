Тимошенко рассказала о воре, которого пустили в огород

Лидер БЮТ считает недопустимым назначение Николая Злочевского на должность министра охраны окружающей природной среды из-за конфликта его интересов, сообщает сайт Юлии Тимошенко. «Господин Злочевский сегодня представляет и является владельцем, совладельцем тех коммерческих теневых структур, которые забирают у государства месторождения полезных ископаемых, и то, что его поставили управлять политикой в отношении недр Украины, говорит о том, что вора, по сути, пустили в огород, где растет капуста», - сказала Тимошенко на пресс-конференции в Тернополе. По ее словам, новоназначенный министр представляет коммерческую компанию, которая заинтересована в приватизации украинских газовых месторождений. «Это назначение приведет к тому, что государственные недра будут переходить в частную компанию Злочевского», - полагает она. Тимошенко напомнила, что правительство Николая Азарова после прихода Партии регионов к власти передало права на разработку газового месторождения «Сахалинское» частной структуре Николая Злочевского. «На место Виктора Бойко поставлен господин Злочевский, в пользу которого сразу после прихода нового правительства забрали у НАК «Нафтогаз Украины» большое разведанное месторождение природного газа «Сахалинское» в Харьковской области и отдали компании господина Злочевского абсолютно незаконно», - убеждена экс-премьер. Как известно, Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из наиболее перспективных месторождений Украины, которое в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить специальное разрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, определенных законодательством.