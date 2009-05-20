Украина хочет бороться с пиратами

Об этом стало известно «Главреду» от источника в правительстве. В настоящий момент в пиратском плену остаются 34 украинских моряка на трех судах. Сомалийские пираты чуть ли не еженедельно захватывают новые и новые корабли. В прошлом году во всем мире было зафиксировано 239 нападений на суда – это на 11% больше, чем в позапрошлом году.

Серьезно с пиратами стали бороться в прошлом году – Евросоюз подготовил военную операцию «Аталанта», к которой привлечено свыше 1,5 тыс. военнослужащих. Деятельность операции ограничена годовым сроком, но нет сомнений, что она продолжится – очень маловероятно, что с пиратством будет покончено так скоро. В числе участников операции - Испания, Германия, Франция, Греция, Италия и Швеция. Собираются также участвовать в ней Бельгия, Нидерланды, Румыния. Кроме того - Норвегия и Швейцария, которые хоть и не входят в ЕС, тоже решили приобщиться к борьбе с пиратством.

Украина также хотела бы присоединиться к «Аталанте». МИД сообщает, что украинские дипломаты еще в ноябре разработали и передали Кабмину предложения по участию нашего государства в операции Евросоюза. Детали этих предложений не разглашаются, но вполне вероятно, что речь идет об отправке военного корабля. Не исключено привлечение сил специального назначения: руководство СБУ еще в марте заявляло о возможности отправки в регион спецподразделения «Альфа».

По информации «Главреда», МИД Украины постоянно проводит неформальные консультации с Европейским Союзом о возможном участии в «Аталанте». На официальный уровень пока нет смысла выходить. Сначала украинское правительство должно найти для этого деньги. Как стало нам известно, бюджет участия украинцев в «Аталанте» подготовлен – в его разработке принимал участие, в частности, Минфин. «Эти средства мизерные, если сравнить с тем вредом, который наносят пираты. Но сейчас дорога каждая копейка в бюджете», - сообщил нам источник в правительстве. Минобороны Украины ранее заявляло, что на содержание одного военного корабля ежемесячно необходимо расходовать 35 млн. гривен – а это почти 4 млн. евро.

Для участия в «Аталанте» каждое государство должно рассчитывать на собственные финансовые силы.

Впрочем, НАТО уже заявляло о готовности помочь Украине принять участие в операции – не исключено, что идет речь и о финансовой помощи. Могла бы в этом посодействовать и Организация Объединенных Наций – с учетом того, что Украина - один из активнейших участников в миротворческих операциях во всем мире. Поскольку ООН фактически самоустранилась от каких-либо реальных действий по борьбе с пиратством – деятельность Совета безопасности ООН ограничилась тремя резолюциями.

Антипиратская борьба на самом деле достаточно эффективна. Несмотря на то, что сейчас в плену находится свыше десяти судов, их количество могло бы быть еще больше. Пираты, однако, решили не мириться с таким положением вещей – они стали выходить далеко за пределы той морской зоны, в которой они промышляли до сих пор. Именно поэтому ЕС и пошел на этой неделе на расширение операции – коридор безопасности для торговых судов будет образован от Сейшельских островов до Аденского залива. Фактически речь идет о контроле над половиной восточного побережья Африки.

Не так давно Президент Виктор Ющенко уже обратился к ООН, ЕС и НАТО по поводу усиления безопасности судоходства из-за участившихся пиратских нападений. Международные организации пока никак не отреагировали на эти обращения. И вряд ли отреагируют. По идее, все, что НАТО, ЕС и ООН должны были сказать и сделать в антипиратском деле, они уже сказали и сделали. Как стало известно «Главреду», вопрос борьбы с пиратами в настоящий момент активно обсуждается в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

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Что могут дать инициативы, объявленные Украиной на заседании Генассамблеи ООН? Эта структура в действительности не столь уж эффективна. Наверное, призывы украинской делегации потеряются среди инициатив еще двухсот делегаций. Однако все будет зависеть от работы отечественного представительства в Нью-Йорке. ООН вполне мог бы посодействовать в финансировании участия в антипиратской борьбе тем государствам, которые имеют на то желание, но которым недостает средств. И для этого, в принципе, не обязательно ждать сентября...



Александр Кузьмук: Украина не готова бороться с пиратами



{1-} Каков алгоритм участия Украины в операции Евросоюза? Сколько необходимо времени, чтобы украинские военнослужащие были готовы к участию в ней? Об этом в комментарии Александра Кузьмука, экс-министра обороны, председателя подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны



– Механизм участия Украины в операции ЕС следующий – наше государство подает предложения о своем участии, формулирует масштаб своего участия и условия. А Евросоюз дает согласие или несогласие. Украина должна подготовить мероприятия, необходимые для проведения такой операции. Большой проблемы в том, чтобы получить согласие, нет. Проблема в другом – это готовность Украины к выполнению таких сложных задач.



– Ранее руководство СБУ заявляло о готовности отправить спецподразделения «Альфа» для борьбы с пиратами...

– Давайте начнем с того, что у нас по четыре месяца украинцы были в плену, но никто не пытался этого сделать. Все рапортуют только о готовности. Да не готова Украина к выполнению таких задач! Если бы такое решение было принято, то времени на подготовку понадобилось бы столько, что уже трижды можно было бы освободить украинцев. Другое дело участие наших Военно-Морских сил. Мог бы к операции подключиться, например, корабль. Но это невозможно, потому что это очень дорогое дело. И такие деньги сейчас очень трудно найти.



– В Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны этот вопрос обсуждался?

– Этот вопрос не обсуждался, поскольку никаких предложений рассмотреть его не поступало. Тут опять-таки возникает проблема бюджета на национальную оборону, который не предусматривает средства на подготовку Вооруженных сил Украины. Поступают средства только на коммунальные услуги, продовольствие и денежное обеспечение личного состава. Чтобы принимать участие в такой операции, должна быть на высшем уровне подготовлена и техника (в этом случае может быть авиационная компонента или военный корабль), и экипаж – начиная от командира корабля и заканчивая вахтенным матросом. Абсолютная подготовка, что сегодня, к величайшему сожалению, не делается.



– Какой должен быть алгоритм действий украинской власти для отправки войск на борьбу с пиратами?

– Подобную инициативу прежде всего вносит Министерство иностранных дел. Оно обращается к Министерству обороны и выясняет возможности и готовность к участию. Потом этот вопрос вносится на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ принимает Президент Украины и утверждает Верховная Рада. Алгоритм ясен и прост. Но дело не в алгоритме, а в готовности. Все упирается в средства. Даже если сегодня выделить большие деньги, то я, например, был бы категорически против того, чтобы немедленно приступать к выполнению.