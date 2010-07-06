Герман: Украинские бизнесмены не дадут задавить себя

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна Герман считает, что покупка Россией украинских предприятий и заводов – это знак, что у нас все нормально. Такое мнение она высказала в ходе видео-онлайн-конференции на «Аргументы и факты Украина». «Прежде всего, деньги не имеют национальности. Даже когда северные земли Польши скупали немцы, поляки тоже голосили. Когда наибольшие предприятия в странах Восточной Европы покупали немцы, французы и англичане, тоже были опасения, - рассказала Герман. - Чем больше инвестиций поступает в страну, тем она более привлекательна. Я знаю украинских бизнесменов, они тут хорошо стоят на ногах и не дадут задавить себя». «Мир глобальный, деньги ходят там, где спокойно, тихо и стабильно. Пока к нам идут деньги, все в порядке. Главное, чтобы бизнесмены действовали в рамках закона и европейских стандартов», - считает она. «У России есть империальные традиции. Это нормально, это очевидно, т.к. Россия была империя. Украина никогда не была империей и потому мы другие по менталитету», - заявила заместитель главы Администрации Президента. «Недавно у нас была Хиллари Клинтон и она говорила про треугольник, который соединял бы Вашингтон, Москва, Киев. Я на сегодня не вижу какого-либо нарушения баланса в отношениях с партнерами», - призналась Герман.