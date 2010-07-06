Охрана Януковича безнаказанно «заломала» журналиста

Журналисту Сергею Андрушко отказано в возбуждении уголовного дела за препятствование его профессиональной деятельности сотрудником охраны Президента Виктора Януковича. Как сообщил Андрушко, такую информацию он получил из прокуратуры Голосеевского района Киева. «Помощник прокурора Голосеевского района сообщил, что 1 июля мне отказано в возбуждении уголовного дела», - сказал Андрушко. По его словам, прокуратура пришла к выводу, что применив силу к журналисту, охранник Президента «выполнял свои должностные обязанности». Андрушко отметил, что собирается обжаловать в суде отказ в возбуждении дела, сообщает Украинская правда. Как известно, 15 июня сотрудник Управления государственной охраны, имя которого держится в секрете, применил силу к журналисту во время посещения Президентом выставки «Агро-2010». 16 июня более тридцати журналистов направили коллективный запрос главе администрации президента Сергею Левочкину с требованием сообщить обстоятельства этих событий и результаты служебного расследования. Запрос, в частности, подписала депутат от Партии регионов Елена Бондаренко на правах члена Национального союза журналистов. Движение «Стоп цензуре!» выступило с требованием увольнения сотрудника охраны Януковича из органов УДО и возбуждения против него дела за препятствование журналистской деятельности. По состоянию на 6 июля ни одного ответа от Администрации Президента получено не было.