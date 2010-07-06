ВР намерена вывести янтарь из перечня драгоценных камней

Верховная Рада на заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона «О янтаре» (№5497), которым предлагается вывести янтарь из перечня драгоценных камней, упростив тем самым его добычу и продажу. Документ внесен в парламент народным депутатом Николаем Шершуном (фракция «Блок Литвина») и зарегистрирован 29 декабря 2009 года, сообщает «Интерфакс-Украина». В пояснительной записке к законопроекту народный депутат указывает, что в настоящее время статус янтаря как драгоценного камня снижает возможности госмонополиста ГП «Янтарь Украины» в «проведении эффективного маркетинга среди сети торговых учреждений в областных и районных городах Украины». Согласно действующему закону «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними» торговля янтарем подлежит лицензированию. Предложенным Шершуном законопроектом предлагается освободить от обязательного лицензирования как торговлю изделиями из янтаря, так и добычу янтаря-сырца, его обработку и производство изделий из него. При этом все вышеуказанные действия предлагается разрешить осуществлять как субъектам хозяйствования, так и отдельным гражданам. Помимо этого, предлагается упростить процедуру получения разрешений на пользование недрами для добычи янтаря-сырца на территориях, не имеющих промышленного значения. В частности, планируется разрешить получать в облсовете без проведения конкурса и при ежегодной оплате за 1 га для юрлиц в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн), для физлиц – в размере 30 ННМДГ (510 грн). При этом юрлица не могут вести добычу на территории более 5 га, а физлица – на площадях более 1 га. Добычу на участках, находящихся в частной собственности, предлагается разрешить без соответствующей оплаты и получения разрешения. Одновременно проект закона предлагает предусмотреть в Уголовном кодексе наказание за незаконную добычу, перевозку и реализацию янтаря и изделий из него. Согласно пояснительной записке к документу, в настоящее время на территории Припятского бассейна выявлено семь зон промышленного значения, в которых имеются залежи янтаря. Разведанные запасы янтаря при этом оцениваются в 134,8 тонн, потенциальные запасы - в 950 тонн. За пределы Украины незаконным путем ежегодно вывозится до пяти тонн янтаря. В основном это незаконно добытый жителями Ривненской области янтарь-сырец, который вывозится для дальнейшей переработки в Польшу.