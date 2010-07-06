В АП медлят с кандидатурой первого замминистра обороны

Из-за возможной смены министра обороны в Администрации Президента Украины не спешат согласовывать кандидатуру первого заместителя министра. Об этом сообщил источник УНИАН в Министерстве обороны. Сейчас на согласовании в АП находятся документы на действующего заместителя министра обороны Бориса Андресюка – относительно его назначения на должность первого заместителя руководителя военного ведомства, а также на нынешнего заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Алещенко – для назначения на должность заместителя министра обороны. Документы этих должностных лиц остаются в АП без движения из-за неопределенности с будущим действующего министра обороны Михаила Ежеля. «Если будет назначен новый министр обороны, то, скорее всего, он приведет в ведомство свою команду заместителей, а, следовательно, реализовывать любые кадровые решения в руководстве Минобороны сегодня нецелесообразно», - объяснил ситуацию представитель Минобороны. Он также выразил уверенность, что наиболее вероятным кандидатом для назначения на должность министра обороны является экс-руководитель военного ведомства, народный депутат от Партии регионов, генерал армии Украины Александр Кузьмук. «Тот факт, что Кузьмук по случаю Дня Конституции получил от Президента орден «За заслуги», в который раз засвидетельствовал, что он остается в «обойме» Януковича. Его не забыли, ему доверяют», - сказал представитель Минобороны. Как сообщалось, в Министерстве обороны Украины неофициально подтвердили достоверность освобождения Ежеля. В то же время, после назначения 31 мая первого заместителя министра обороны Григория Педченко на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в ведомстве осталась вакантной должность первого заместителя министра.